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Жители столичной 5-этажки 1,5 месяца живут без газа
Затянувшийся капремонт. Жители столичной пятиэтажки по улице Веры Хоружей вынуждены жить без газа полтора месяца. Подключить оборудование должны были еще в августе. Сроки замены подземных коммуникаций и ремонта кровли также затягиваются. По какой причине? На месте разбирался наш корреспондент Илья Цветков.
Наталья Бржозовская - в состоянии переезда уже не первый месяц. Причем - в пределах собственной квартиры. В жилую комнату пришлось перевезти бытовую технику и мебель из кухни - там меняют газовое оборудование. Временные неудобства стали постоянными. Ведь включить газ обещали еще в августе. С вопросом, как скоро заменят коммуникации - водопровод, газовое оборудование - жители дома по улице Веры Хоружей не раз обращались в администрацию Советского района. Ведь не за горами отопительный сезон. Тем более что перечень работ и сроки выполнения - строго указаны. Пока, только на бумаге.
Вот так выглядит документ, предоставленный сотрудниками ЖКХ жильцам. В нем указаны время выполнения всех видов работ: от замены дверей и окон и ремонта кровли до благоустройства территории. Согласно этому документу, окончательный срок сдачи дома назначен на 19 августа. Сейчас, к слову, середина сентября.По словам коммунальщиков, в проблеме виноваты сами жильцы. Газовое оборудование установить вовремя мешает нарушение правил пожарной безопасности. А также - банальное отсутствие хозяев во время проверки квартир. Правда, включением газа капремонт не завершится. В планах - замена проводки, кровельные работы и реконструкции прилегающей территории. Сдачу объекта специалисты ЖКХ перенесли на 31 октября.
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