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Жители столицы несут цветы к монументу Победы в Минске

Отдать дань памяти героям. Накануне 9 Мая жители столицы несут цветы к монументу Победы в Минске. Сегодня там собрались деятели культуры, представители разных диаспор, чтобы еще раз вспомнить семейные истории и поблагодарить тех, кто до конца был верен родной земле.

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