ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Жители Волковыска за стабильную Беларусь

Поддержать свою страну собрались около 2 000 горожан и жителей района в Волковыске. И у всех - четкая позиция - сохранить то, чего добились белорусы за годы становления независимой республики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все