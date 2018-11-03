Жители всех регионов страны стали участниками профилактической акции "За безопасность вместе", во время которой сотрудники МЧС встретились с трудовыми коллективами, посетили пожилых людей, а также семьи с детьми. Для самых маленьких подготовили насыщенную программу. Так что, на каникулах дети успели и отдохнуть, и интересно, а, главное, с пользой провести время. К акции в северном регионе страны присоединилась моя коллега Марина Романовская (видео).