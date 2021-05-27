Жители Земли наблюдали редкое астрономическое явление - одновременное суперлуние, полнолуние и полное лунное затмение

Тысячи людей по всему миру наблюдали накануне редкое астрономическое явление - одновременное суперлуние, полнолуние и полное лунное затмение. Сначала Луна оказалась в ближайшей к Земле точке околоземной орбиты Перигее, а затем наступило полнолуние, вслед за которым началось лунное затмение, которое длилось 14 минут и 30 секунд. Увидеть суперлуние можно было и в Беларуси. Также явление наблюдали в Китае, Японии, Австралии, на Западном побережье США и Южной Америки и на Дальнем Востоке России. Во время затмения диск Луны становится красным из-за особенностей прохождения солнечного света через атмосферу Земли.