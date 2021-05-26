Жители Земли смогут наблюдать три редчайших астрономических явления

Сразу три редчайших астрономических явления смогут наблюдать в ближайшие сутки жители Земли: суперлуние, багряное лунное затмение и полнолуние.

Багряное затмение происходит в результате того, что Земля практически закрывает Луну, когда они выстраиваются в одну линию с Солнцем. Луна в такой позиции уже не отражает солнечный свет.

Жители Беларуси смогут наблюдать суперлуние. Это редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к планете Земля. Главное, чтобы ночью не было на небе туч. Все три явления совпадают раз в 12 лет.