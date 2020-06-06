Жители Земли в ночь на субботу наблюдали "клубничную" Луну

По многовековой традиции так называют июньские лунные затмения. Они полутеневые, почти незаметные: лунный диск слегка окрашивается в красноватый цвет. Специалисты говорят, что минувшей ночью открылся коридор затмений. Впереди ряд астрономических событий. Среди них еще одно лунное затмение. Оно произойдет через месяц, 5 июля.



