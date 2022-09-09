Жительница Гомеля потратила с найденной банковской карты 1,7 тыс. белорусских рублей

Жительница областного центра обратилась в милицию по поводу потери зарплатной банковской карты. "Оперативники группы по противодействию киберпреступности нашли карту и 43-летнюю неработающую горожанку, которая использовала средства с нее. За один день женщина посетила несколько торговых точек и почти 70 раз прикладывала пластик к терминалу для приобретения товара. Покупала спиртное, продукты. Потратила все деньги, которые были на карте, - Br1,7 тыс.", - рассказали в УВД.