Жительница Минска помогла задержать телефонного афериста

Установлено, что незадолго до этого 23-летний житель столицы забрал у четырех пенсионерок, поверивших мошенникам, различную валюту на сумму более 36 тысяч рублей в эквиваленте. Деньги он отдавал посреднику или переводил на счет. Предложение о незаконном заработке молодой человек нашел в интернете".

Андрей Фролов, первый замначальника Ленинского РУВД г. Минска