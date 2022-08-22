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Жительница Минска помогла задержать телефонного афериста

Телефонные аферисты продолжают атаковать пенсионеров звонками с выдуманными историями о ДТП, в которые якобы попали их близкие родственники. Об очередном обмане в милицию сообщила жительница Минска. Мошенники выманивали у нее деньги якобы на оказание помощи пострадавшей в аварии ее дочери. Женщина о такой циничной уловке знала и решила подыграть злоумышленникам. "Согласившись" передать им крупную сумму, пенсионерка тут же набрала спецномер 102. Приехавшего за деньгами курьера встретили оперативники.

Установлено, что незадолго до этого 23-летний житель столицы забрал у четырех пенсионерок, поверивших мошенникам, различную валюту на сумму более 36 тысяч рублей в эквиваленте. Деньги он отдавал посреднику или переводил на счет. Предложение о незаконном заработке молодой человек нашел в интернете".
Андрей Фролов, первый замначальника Ленинского РУВД г. Минска

Доставлен за мошеннические операции путем обмана пожилых женщин в группе подработки в Минске. Встретил в объявлении человека о том, что нужен курьер, чтобы перевозить наличные средства. Выдавал эти заказы работы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В милиции напоминают, наемные курьеры отвечают перед законом наравне с организаторами преступных схем и должны возместить материальный ущерб, причиненный жертвам преступлений.

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