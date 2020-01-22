Жительница Могилева занялась разведением монгольских песчанок

Рыжие, сиамские и даже шоколадные. Необычную ферму в своей квартире открыла жительница Могилева Майя Пархоменка. Зоотехник по образованию решила не отступать от трендов года Крысы по восточному календарю и заняться разведением монгольской песчанки. Уникальный для Беларуси вид грызунов. Они хорошо идут на контакт с человеком. Песчанки неприхотливы в питании и отдают предпочтение белорусским овощам. А вот ванну принимают в песке.



Сейчас в питомнике почти 30 особей. И они набирают популярность среди любителей редких домашних животных.



