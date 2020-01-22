3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жительница Могилева занялась разведением монгольских песчанок
Рыжие, сиамские и даже шоколадные. Необычную ферму в своей квартире открыла жительница Могилева Майя Пархоменка. Зоотехник по образованию решила не отступать от трендов года Крысы по восточному календарю и заняться разведением монгольской песчанки. Уникальный для Беларуси вид грызунов. Они хорошо идут на контакт с человеком. Песчанки неприхотливы в питании и отдают предпочтение белорусским овощам. А вот ванну принимают в песке.
Сейчас в питомнике почти 30 особей. И они набирают популярность среди любителей редких домашних животных.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все