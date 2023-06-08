Жительница Островца задержана за мошенничество почти на 1 млн долларов

Мошенничество почти на миллион. В Минске задержана 32-летняя женщина, по ее просьбе люди оформили кредитов на 800 тыс. долларов. Деньги отдавали ей за обещанное вознаграждение в 10 %. Девушка придумала легенду для своих будущих жертв, по которой должна была за полученные средства покупать автомобили, а от их продажи выплачивать им процент. Но, как выяснили оперативники, ничего приобретать она не собиралась. Чтобы войти в доверие, женщина изначально выплачивала обещанное поощрение, а после пропадала.

