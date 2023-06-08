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Жительница Островца задержана за мошенничество почти на 1 млн долларов

Мошенничество почти на миллион. В Минске задержана 32-летняя женщина, по ее просьбе люди оформили кредитов на 800 тыс. долларов. Деньги отдавали ей за обещанное вознаграждение в 10 %. Девушка придумала легенду для своих будущих жертв, по которой должна была за полученные средства покупать автомобили, а от их продажи выплачивать им процент. Но, как выяснили оперативники, ничего приобретать она не собиралась. Чтобы войти в доверие, женщина изначально выплачивала обещанное поощрение, а после пропадала.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Потерпевшие рассказали, что непосредственно после получения займа аферистка вносила небольшие суммы, однако позже из банков поступали уведомления о задолженности, а сама она исчезала. Обманутые граждане обратились за помощью в милицию

В настоящий момент известно о более чем 150 потерпевших. По предварительным оценкам, на протяжении трех лет злоумышленнице удавалось таким образом обманывать своих знакомых. Часть средств она использовала для погашения старых кредитов, остальное тратила на личные нужды.

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