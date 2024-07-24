Жительница Солигорска выбросила собаку из окна девятого этажа - возбуждено уголовное дело

Солигорский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства жестокого обращения с животным, пишет БЕЛТА со ссылкой на Следственныйкомитет.

Как рассказали в следственном ведомстве, около восьми лет назад девочке из Солигорска крестный отец подарил собаку породы чихуахуа. Через несколько лет девочка выросла и съехала от матери в съемное жилье вместе с собакой. Еще через год она вышла замуж и родила ребенка. Времени у молодой семьи на уход за домашним питомцем не хватало. Тогда девушка решила отдать собаку своему 80-летнему деду, пообещав помогать присматривать за животным.

Пенсионеру тяжело было ухаживать за чихуахуа, и на помощь приходила дочь. Днем 19 июля 40-летняя жительница Солигорска решила навестить отца. Пожилой мужчина стал жаловаться родственнице на неприятный запах от животного и постоянную грязь. Тогда она схватила пса, подошла к открытому окну и выкинула питомца на улицу с девятого этажа.

Очевидцами такого зверского поведения стали альпинисты, которые проводили монтажные работы по фасаду дома. Они и вызвали правоохранителей. До приезда следственно-оперативной группы злоумышленница быстро спустилась вниз, забрала тело пса и ушла в неизвестном направлении.

Женщину удалось установить и задержать. Она показала, куда выбросила тело животного, и объяснила свое поведение тем, что накануне происшествия была расстроена и совершила жестокий поступок на эмоциях от жалоб отца, усталости и выпитого спиртного.

В настоящее время в отношении жительницы Солигорска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339-1 (жестокое обращение с животным) УК.