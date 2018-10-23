Жительница Старых Дорог большую часть своей жизни вышивает на ткани настоящие картины

Жительница Старых Дорог Нина Пархимович большую часть своей жизни вышивает на ткани настоящие картины. Она создала тысячи цветов, лепестков и птиц.

А сейчас на пенсии времени для творчества стало значительно больше. Поэтому свое мастерство передает и школьникам, и взрослым.

Наталья Кезик - об искусстве создавать уют и красоту. Она помнит каждый стежок и крестик, который оставила на белой ткани. Вот уже почти полвека Нина Пархимович рисует нитями, создает настоящие картины. И спустя годы вышитые цветы не теряют своей красоты.

Когда-то маленькую Нину вышивать научила мама. Цветы, лепестки, птиц женщина создает в трех техниках - гладью, крестиком либо стежком. Для картин на белом полотне выбирает исключительно яркий акрил или мулине. Здесь, в мастерской, небольшая часть работ Нины Андреевны. Свои давнишние вышиванки она перевезла в отчий дом, где создает семейный музей.

С уроками по вышивке Нину Пархимович приглашают на районные выставки и праздники. Создавать картины крестиком или гладью учит и школьников. Мастерством делится и со своими подругами - на занятиях в центре социального обслуживания. С пяльцами и иглой в руках Нина Андреевна не работает, а отдыхает. И за любимым делом нередко встречает и рассвет за окном.

Главные же уроки по вышивке Нина Андреевна дает своим внукам. За творческим делом вместе могут провести не один час. Недаром мастер носит звание супербабушки. Два года назад его завоевала на районном конкурсе. Наряд для соревнований женщина также украсила своими руками.