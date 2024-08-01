Жительница Столина перевела аферистам более Br90 тыс. В том числе продав квартиру

В Столинский РОВД обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили у нее более Br90 тыс, передаетБЕЛТА.



Как рассказала заявительница, в мессенджере ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Комитета госбезопасности. Аферисты под предлогом необходимости декларирования денежных средств, а также якобы для оказания помощи в поимке группы мошенников убедили женщину перевести накопленные сбережения на указанный счет.



Кроме того, потерпевшая оформила несколько кредитов в банках и продала квартиру, после чего также перевела полученные деньги злоумышленникам.

