Жительница Ушачей оборудовала дома порностудию, теперь ей грозит до 4 лет лишения свободы

В качестве актеров привлекала знакомых, сама тоже участвовала в съемках. Порноролики продавала через специально созданный для этого телеграм-канал, за каждый выручала до 80 рублей. В настоящий момент установлено более 40 покупателей отснятого контента.

Максим Яртым, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома