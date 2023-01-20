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Жительница Ушачей оборудовала дома порностудию, теперь ей грозит до 4 лет лишения свободы

В МВД Беларуси сообщили о ликвидации порностудии, которую организовала у себя дома юная жительница Ушачей. Как выяснили оперативники в сфере нравов, съемками запрещенного контента 18-летняя девушка занималась с августа прошлого года. Информацию подтвердили и найденные во время обыска сценический реквизит, декорации, осветительное оборудование, компьютерная техника, а также фото- и видеоаппаратура.

В качестве актеров привлекала знакомых, сама тоже участвовала в съемках. Порноролики продавала через специально созданный для этого телеграм-канал, за каждый выручала до 80 рублей. В настоящий момент установлено более 40 покупателей отснятого контента.
Максим Яртым, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома

За изготовление и распространение порнографических материалов в отношении девушки следователи возбудили уголовное дело. Фигурантке грозит до 4 лет лишения свободы.

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