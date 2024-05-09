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Жительница Великого Новгорода: Приехали специально в Беларусь встретить 9 Мая
Белорусов сегодня объединяют победные мотивы. В столице у стелы "Минск - город-герой" работает корреспондент АТН Виктория Шаркова.
К стеле с самого утра люди продолжают идти сотнями - как трудовые коллективы, профсоюзные организации, так и простые белорусы. У каждой семьи здесь своя история и герои, но Победа, которая всех объединила, одна, общая. И высокую цену наших мирных дней понимают все поколения.
Одними из первых прибывших к монументу стали депутаты Мингорсовета с семьями. Колонна почтила память тех, кто защищал Минск и пал за освобождение столицы и всей Беларуси от фашистских захватчиков.
К подножию обелиска легли красные цветы как символ пролитой крови.
Каждый, кто пришел, гордится своими героями. Здесь не только белорусы, но и гости столицы. Некоторые приехали из других стран специально к нам, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо.
Приехали специально в Беларусь встретить9 Мая. Гордость берет за вашу страну
Приехал специально на 9 Мая. У вас удивительно, очень нравится
К слову, Музей Великой Отечественной войны сегодня можно посетить совершенно бесплатно и, кстати, не только его - речь про любой, именно государственный музей.
Плата не будет взиматься и за экскурсионное сопровождение.
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