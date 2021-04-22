3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов
Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов. В отношении 53-летней женщины принято к производству уголовное дело по статье "Материальное обеспечение действий, грубо нарушающих общественный порядок". По данным Следственного комитета, фигурантка, будучи учредителем и директором благотворительной фирмы, финансово поддерживала участников митингов, которые проходили в августе.
Дмитрий Лира, начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси:
Указанные обстоятельства проверялись в рамках исполнения поручений, данных следователем органу дознания, по возбужденному в отношении женщины в декабре 2020 года уголовному делу по ч. 3 ст. 210 УК по фактам неправомерного использования денежных средств, полученных на благотворительные нужды. Уголовные дела соединены в одно производство. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП