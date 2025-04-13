Жительницы Ярославской области нашли могилу своего деда

Благодаря бережному отношению к истории и документам времен Великой Отечественной сегодня удается найти места захоронения родных, что были неизвестны на протяжении 80 лет. Жительницы Ярославской области преодолели тысячи километров, чтобы найти могилу своего деда, павшего в боях за освобождение Беларуси.

Две сестры: Ирина и Ольга. Жительницы Рыбинска Ярославской области. Более тысячи километров преодолели ради одной цели - попасть на место захоронения дедушки.

Последнее письмо хранят до сих пор, как и память о подвигах. И не просто на словах. В каждом поколении мальчики в семье названы именем красноармейца.

Когда время неумолимо стирает следы войны, преемственность поколений хранит память о тех, кто отдал жизнь за мир. Так и память красноармейца Никифорова увековечили в деревне Язвин, что в Светлогорском районе. Всего в братской могиле похоронены свыше тысячи советских воинов.