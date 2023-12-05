Жителя Бреста заключили под стражу за растление несовершеннолетних

Сотрудники Брестского межрайонного отдела Следственного комитета установили обстоятельства совершения развратных действий 31-летним жителем областного центра в отношении несовершеннолетних и распространения порнографических материалов, сообщаетБЕЛТА, ссылаясь на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.

В поле зрения сотрудников милиции мужчина попал, когда искал в интернете подработку в качестве закладчика наркотиков. Правоохранители наведались к нему домой и при осмотре его смартфона и ноутбука обнаружили там многочисленные переписки интимного содержания с несовершеннолетними.

По данным следствия, фигурант знакомился с подростками на различных интернет-площадках и предлагал продолжить общение в мессенджере. Более 50 попыток знакомств были тщетными: мужчину либо блокировали, либо игнорировали его сообщения. Однако две 15-летние и одна 14-летняя девочки вступили в переписку. После недолгого общения на отвлеченные темы фигурант сообщал о желании вступить в сексуальные отношения, предлагал совместное времяпрепровождение с просмотром фильмов и сеансами массажа, а также отправлял непристойные фото. Мужчину не смущал юный возраст девочек, о котором ему прямо указывали в переписке.

Брестчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 169 (развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 343 (изготовление и хранение с целью распространения порнографических материалов, а также распространение заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса. С санкции прокурора он заключен под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, состоит на учете у врача-нарколога.