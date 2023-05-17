Жителя Дятловского района задержали по подозрению в сексуальном насилии над школьницей

Житель Дятловского района в течение почти года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, сотрудники Дятловского РОВД установили, что 37-летний житель одного из городских поселков района причастен к насильственным действиям сексуального характера в отношении малолетней. В телефоне подозреваемого был обнаружен фотоснимок с несовершеннолетней девочкой школьного возраста. Девочка в беседе с сотрудниками милиции рассказала, что с лета 2022 года подозреваемый мужчина, коллега по работе ее мамы, совершал с ней непристойные вещи на территории фермы.