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Жителя Дятловского района задержали по подозрению в сексуальном насилии над школьницей
Житель Дятловского района в течение почти года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в милиции, сотрудники Дятловского РОВД установили, что 37-летний житель одного из городских поселков района причастен к насильственным действиям сексуального характера в отношении малолетней. В телефоне подозреваемого был обнаружен фотоснимок с несовершеннолетней девочкой школьного возраста. Девочка в беседе с сотрудниками милиции рассказала, что с лета 2022 года подозреваемый мужчина, коллега по работе ее мамы, совершал с ней непристойные вещи на территории фермы.
Установлено, что ранее фигурант уже был судим за преступления против половой свободы.
По факту возбуждено уголовное дело.
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