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Жителя Пинского района задержали за вымогательство и экстремизм
Экстремист-вымогатель, а еще и рецидивист. Оперативники ГУБОП задержали ранее судимого за оскорбление представителя власти и жителя Пинского района. 52-летний мужчина, являясь владельцем YouTube-канала, систематически занимался вымогательствами у местных предпринимателей. Так называемый блогер использовал ложную информацию, оформляя ее в виде полноценных видеоматериалов. Угрожая их публикацией, вынуждал жертв платить.
От действий вымогателя пострадали трое жителей Столинского района. Также установлено: мужчина активно содействовал экстремистской деятельности соответствующего телеграм-канала, администраторы которого находятся за границей. Он систематически стремился дискредитировать государственные органы, пытался трудоустроиться в экстремистские интернет-источники.
Материалы МВД уже у следствия - возбуждены уголовные дела за вымогательство, клевету в отношении Президента, содействие экстремистской деятельности.
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