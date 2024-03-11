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Жителя Пинского района задержали за вымогательство и экстремизм

Экстремист-вымогатель, а еще и рецидивист. Оперативники ГУБОП задержали ранее судимого за оскорбление представителя власти и жителя Пинского района. 52-летний мужчина, являясь владельцем YouTube-канала, систематически занимался вымогательствами у местных предпринимателей. Так называемый блогер использовал ложную информацию, оформляя ее в виде полноценных видеоматериалов. Угрожая их публикацией, вынуждал жертв платить.

От действий вымогателя пострадали трое жителей Столинского района. Также установлено: мужчина активно содействовал экстремистской деятельности соответствующего телеграм-канала, администраторы которого находятся за границей. Он систематически стремился дискредитировать государственные органы, пытался трудоустроиться в экстремистские интернет-источники.
Павел Кухновец, начальник отдела 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси

Материалы МВД уже у следствия - возбуждены уголовные дела за вымогательство, клевету в отношении Президента, содействие экстремистской деятельности.

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