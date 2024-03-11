Жителя Пинского района задержали за вымогательство и экстремизм

Экстремист-вымогатель, а еще и рецидивист. Оперативники ГУБОП задержали ранее судимого за оскорбление представителя власти и жителя Пинского района. 52-летний мужчина, являясь владельцем YouTube-канала, систематически занимался вымогательствами у местных предпринимателей. Так называемый блогер использовал ложную информацию, оформляя ее в виде полноценных видеоматериалов. Угрожая их публикацией, вынуждал жертв платить.