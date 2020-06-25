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Минскводоканал рекомендует использовать воду этим утром только на хозяйственно-бытовые нужды
Минскводоканал рекомендует жителям Московского и Фрунзенского района использовать воду этим утром только на хозяйственно-бытовые нужды и слить остатки с запахом в течение 10-15 минут. За данные объемы плата взиматься не будет. Всю ночь шли профилактические работы. Как сообщается, качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.
Сейчас автоцистерны с питьевой водой расположены по адресам:
- ул. Налибокская, 34
- ул. Якубовского, 34
- ул. Шаранговича, 34
- ул. Пушкина, 38
- ул. Притыцкого, 54
- ул. Рафиева, 109
- ул. Бурдейного, 25
- ул. Ульяновская, 32
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