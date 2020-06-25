Минскводоканал рекомендует использовать воду этим утром только на хозяйственно-бытовые нужды

Минскводоканал рекомендует жителям Московского и Фрунзенского района использовать воду этим утром только на хозяйственно-бытовые нужды и слить остатки с запахом в течение 10-15 минут. За данные объемы плата взиматься не будет. Всю ночь шли профилактические работы. Как сообщается, качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.



Сейчас автоцистерны с питьевой водой расположены по адресам:

