ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"На контроле Президента". Мосты

Житковичский мост полностью готов к сдаче. Официальное открытие намечено на 6 ноября - на день раньше запланированного. Об этом нашим корреспондентам рассказал генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов. Как проходит исследование других потенциально аварийных мостов и выполняется поручение Главы государства - смотрите новый выпуск проекта "На контроле Президента" - смотрите прямо сейчас.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все