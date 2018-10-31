"На контроле Президента". Мосты

Житковичский мост полностью готов к сдаче. Официальное открытие намечено на 6 ноября - на день раньше запланированного. Об этом нашим корреспондентам рассказал генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов. Как проходит исследование других потенциально аварийных мостов и выполняется поручение Главы государства - смотрите новый выпуск проекта "На контроле Президента" - смотрите прямо сейчас.