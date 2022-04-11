Жив ли нацизм на Западе, как скрывались преступления Второй мировой и что такое "крысиные тропы" - об этом в проекте "Это другое"

Запад уверяет, что в Украине нет нацизма, при этом молчит о том, как скрывал военных преступников. Как бы ни было прискорбно, но фашистов жалела в свое время даже католическая церковь и создавала для них пути побега из Европы на Ближний Восток. ЦРУ вербовало тех, кто им интересен, для борьбы с СССР. Следы коричневой чумы по сей день не дают покоя тем, кто против бесчеловечной идеологии. Как так получилось, что чума XX века жива и в XXI?

Нацизма нет ни на Украине, ни в Европе, ни в США нет, потому что о нем не принято говорить или потому что это норма для них?

Не принято вспоминать и о том, как ЦРУ помогало сразу после победы над фашизмом военным преступникам перебираться в Америку, тем самым, что расстреливали, сжигали, издевались над неугодными. А сколько в этой взрослой игре погибло детей? Сложно поверить, что после проигрыша Германии реваншистов приютили в лоне мировой демократии.

Так есть ли нацизм на Западе? Есть ли в США немецкие фашисты еще старой выправки. А как же секретные тропы от Ватикана для тех, кто других не жалел? Или это другое?

После окончания Второй мировой войны огромное количество военных преступников смогли избежать наказания. Для бегства они использовали так называемые крысиные тропы (термин американских спецслужб). Существовало два основных маршрута: первый из Германии в Испанию и потом в Аргентину, второй - из Германии в Рим и Геную, а уже потом в Южную Америку. Оба этих направления были созданы независимо друг от друга, но в процессе могли пересекаться.

Мы очень мало знали о Советском Союзе, о советской армии и ее военной тактике, у нас было совсем немного сведений о принципе функционирования системы. Поэтому добыть информацию было просто необходимо.

Бывшего офицера СС Клауса Барбье прозвали "лионским мясником". Конечно, за садизм. Барбье возглавлял гестапо в Лионе. Занимался депортацией евреев, жестокими пытками, массовыми убийствами. Этот человек, если его можно так назвать, сделал себе карьеру, находясь в рядах нацистов сознательно, так как был покорен идеологией истребления.

В конце войны Барбье пытался покинуть Францию через Германию. Постоянно менял псевдонимы, но его, как и других офицеров СС, выдавала татуировка в подмышечной впадине: номер группы крови. Так его вычислили американцы. Однако вместо того, чтобы посадить преступника в тюрьму, ему предложили работу. Холодная война тогда только начиналась. Опыт внедрения в коммунистическую среду, которым обладал Клаус Барбье, был бесценен для ЦРУ. Так нацистский палач начал работать на американцев. Он был настолько ценным разведчиком, что власти США купили ему новый дом в Германии. Одним словом, услуги эсэсовца обходились дорого. Во всех смыслах.

Клаус Барбье был очень умен и изворотлив. Он умел добывать информацию во время простых бесед и допросов. Мы были уверены, что в случае выдачи Барбье Франции, его в первую очередь будут допрашивать о наших действиях. А также об агентах, которых мы завербовали и с его помощью.

Когда напор Франции сдерживать стало невозможно, вместо того чтобы его выдать, Барбье помогли скрыться. Как рассказывает один из представителей американской контрразведки: "Достать паспорта тогда было легко, можно было купить документы погибших людей или переселенцев, внести несколько правок и дело в шляпе". Барбье под фамилией Альман с семьей переправили в Боливию, где он благополучно прожил 32 года.

В Южной Америке после войны проживало более 50 тысяч бывших нацистов. Они делились своими знаниями и опытом с местной армией и полицией. Так нацисты получали поддержку этих служб и обеспечивали себе безопасность.



Герберт Йон, немецкий журналист

В 1977 году Барбье нашли. Судили. Он скончался в тюрьме Лиона - там же, где и начинал свою нацистскую карьеру. Недавно ведущий украинского телеканала призвал к геноциду русских. Фахрудин Шарафмал в эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и подчеркнул, что придерживается его доктрины.

"Потому что, убив их родителей, дети вырастут и обязательно отомстят. А убив детей, они никогда не вырастут, нация исчезнет", - пояснил Фахрудин Шарафмал.





Эйхман - немецкий оберштурмбаннфюрер СС, возглавлял Главное управление имперской безопасности, которое отвечало за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за так называемое окончательное решение еврейского вопроса, следствием чего стала гибель 6 млн человек.

После войны скрылся в Аргентине. В мае 1960 года агенты "Моссад" похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где он был казнен по приговору суда.

Нужно сказать, что ведущий украинского телевидения выбрал себе плохой пример для подражания, но с другой стороны - это хороший пример того, что на Украине нет фашизма. Во время Второй мировой большинство немецких солдат посчитало массовые убийства слишком жестокими. Тогда Гиммлер (один из главных организаторов холокоста) организовал центр подготовки надсмотрщиков концлагерей. Из местного населения для такой работы отбирали в основном украинцев, которые прославились своей жестокостью. Одним из таких людей стал Иван Демьянюк.





Установлено, что он работал в польском лагере смерти Сабибор. Но решил не ждать возмездия, бежал в Северную Америку, изменил имя с Ивана на Джон и наслаждался жизнью, пока его не вычислила группа расследователей. Кстати, у Интерпола на такие дела лежало вето.

После войны в Интреполе циркулировал приказ не расследовать преступления, связанные с национал-социализмом. Аргументация была такова: эти дела имеют политическую природу. И вследствие этого Интерпол не обладает полномочиями для их расследования. Даниэль Шталь, историк, специалист по путям бегства нацистов

Политические? Вы серьезно? После войны в бельгийском лагере для военнопленных создают организацию "Ястребы Даугавы". Учредителями и членами организации стали бывшие латвийские легионеры СС. Из членов организации западные разведки, если быть точной, ЦРУ и МИ6, вербовали агентов для заброски в СССР, прежде всего в Прибалтику. Одним из таких персонажей стал Виллес Хазлерс.





Когда мы говорим об агентах ЦРУ, в том числе латышских, то мы обнаруживаем, что они использовались не только в разведывательных, но и в информационных операциях. Например, Виллес Хазлерс. В 1941 году служил начальником полиции порядка в Риге. И при такой должности был причастен к массовым убийствам евреев. Даниэль Шталь, историк, специалист по путям бегства нацистов

Именно под его командованием в конце 1941 года под Ригой в Румбольском лесу были убиты 25 тысяч евреев. Но для американцев и их союзников это были мелочи, которые они предпочитали не замечать. Хазлерс сбежал на Запад и был завербован ЦРУ. Помимо разного рода разведывательной работы, его использовали как спикера на небезызвестном "Радио Свобода". Как бы это ни звучало цинично, но высказывался он по поводу нарушения прав человека в Советском Союзе. Трудно себе представить лучшего эксперта в этом деле, чем человек, который отдал приказ убить 25 тысяч человек только из-за их национальной принадлежности.

В СССР этого парня идентифицировали и поняли, что крови на нем достаточно. Информация была обнародована, подхвачена в США, где тогда обитал Хазлерс. В конце концов, Министерство юстиции попыталось возбудить против военного преступника дело. Но его быстро закрыли.

ЦРУ Хазлерса не просто опекало, он был их ценным агентом, высылать которого из США было опасно с практической точки зрения. Александр Дюков, научный сотрудник Института российской истории РАН

Вернемся к "Ястребам Даугавы".



В годы холодной войны были созданы филиалы в 12 странах: Канаде, Западной Германии, Великобритании, США, Бразилии и других. Всего организация объединила порядка 9 000 человек.

Для понимания: в деятельности западных спецслужб в латышском направлении против Советов это был ключевой резервуар для вербовок и привлечения к сотрудничеству. Организация существует и по сей день.

По мере того как умирали ветераны СС, она не исчезла - в нее входят их дети, внуки, правнуки. Эта организация до сих пор считается для западных стран ценным ресурсом. Например, с 2003 по 2013 гг. в Латвии Бюро по защите Конституции возглавлял Янис Кажоцинс. До того как возглавить латышскую спецслужбу, служил в армии Великобритании, дослужился до бригадного генерала. Ушел в отставку и возглавил спецслужбу в Латвии. Сейчас советник президента Латвии по национальной безопасности.





Этот человек тоже из "Ястребов Даугавы". Его отец был нацистским коллаборационистом. Такой пример преемственности. Кажоцинс-старший вербовал несовершеннолетних латышей для фашистской армии. После войны бежал на Запад. Там был достаточно высокопоставленным членом в обществе "Ястребы Даугавы". Его сын - будущий глава латвийской спецслужбы - вспоминал, что вырос в окружении легионеров с соответствующей идеологией. Вот вам и связь с британской разведкой МИ-6. Только если ЦРУ периодически рассекречивает информацию, то с англосаксами сложнее. Но существует предположение, что в их структурах не меньше завербованных офицеров, служивших в СС.



Не зря британских силовиков считают одними из самых жестоких.

Эту жестокость наверняка им кто-то привил. Например, коучи из расстрельных гитлеровских команд, надсмотрщики и начальники концлагерей. Нужно понимать, что у этих ребят серьезная круговая порука. Вот что рассказывает эстонский солдат о том, как он избежал преследования.





Хорошие друзья нашли возможность купить (или не знаю) документы. Я без документов, только военный билет СС, ну как я могу… Наша дивизия, примерно 5 тысяч, ушли в Германию, а 10 тысяч остались. И именно потому, что мы должны были остаться. Александр Дюков, научный сотрудник Института российской истории РАН

Интересен и тот факт, что одна из "крысиных троп" лежала через Ватикан. Одним из ключевых звеньев был епископ Алоис Худал. Так бывший комендант концентрационного лагеря Франц Штангль рассказывал: "30 мая 1948 года я совершил побег из следственной тюрьмы в Линце. Узнав о том, что епископ Алоис Худал помогает католикам - офицерам СС, я решил отправиться в Рим". При этом бывший эсэсовец Штангль в прошлом возглавлял концлагеря в Собиборе и Треблинке, в которых было уничтожено более 900 тысяч заключенных. В Риме епископ Худал предоставил этому нацистскому преступнику сначала приют, а затем и паспорт Красного Креста, а также визу на въезд в Сирию, куда бежал нацист. После они работали в паре.





Первый искал кандидатов и обещал им хорошо оплачиваемую работу в Дамаске. Второй - высокопоставленный католический деятель - предоставлял нацистским преступникам фальшивые документы, будучи полностью погруженным в курс дела. С этими документами нацисты возвращались к активной жизни. Александр Дюков, научный сотрудник Института российской истории РАН

Факт В результате работы "крысиных троп" и деятельности эсэсовских сообществ из 53 тысяч преступников, участвовавших в уничтожении "недолюдей", коими они считали евреев, цыган, русских, только около 600 были привлечены к уголовной ответственности.



В Южной Америке после войны проживало более 50 тысяч бывших нацистов.

Их никто не разыскивал, и на новой земле они себя чувствовали, уж простите, но как у Христа за пазухой. Продолжали распространять свои взгляды, жить нормальной обыденной жизнью. После этого могут возникать вопросы, как распространялся нацизм и жив ли он сейчас, если существует по-прежнему масса организаций, которые проповедуют то, что Гитлер прописал, Эйхман, Гиммлер…





А это последствия. И то, что нацизма в Украине нет, об этом можно рассказывать американцам и другим, кто далек от этого. Но не тем же одесситам, которые после 2014 года с этим столкнулись лицом к лицу. И это они просыпаются ночью от запаха сгоревшей человеческой кожи…





Или как говорил Мюллер в культовом фильме режиссера Татьяны Лиозновой "17 мгновений весны": "Тем, кому сейчас 10 мы не нужны - ни мы, ни наши идеи. Они нам не простят голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас ничего не смыслят, они будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо подкармливать. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Как только где-нибудь вместо слова "Здравствуйте!" произнесут "Хайль!" в чей-то персональный адрес, знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение".

И ведь это Украина, наши дни. Как реплики, написанные в 1968 году, могут быть актуальны в 2022? В Украине нет фашизма? Или это другое?