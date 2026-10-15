Живая летопись страны: к юбилею ВНС в Беларуси презентовали народный проект

Как принимались решения, определившие курс развития страны, кто за этим стоит? Самое широкое представительство белорусов - рабочие, аграрии, врачи, руководители - те, кто в разные годы становился делегатом Всебелорусского народного собрания. Люди - это и есть история, а познакомиться с живой летописью теперь можно на полях интернета. "ВНС в лицах" - проект, который приурочен к 30-летию Всебелорусского народного собрания.

Уже 19 и 20 октября Беларусь встречает годовщину исторического и судьбоносного события - первое Всебелорусское народное собрание, которое состоялось в 1996 году. В канун этого мероприятия запускают в стране большой проект, он называется "ВНС в лицах". Это как раз про тех людей, которые принимали решение, важное для нашей страны. Собрано уже больше 150 историй. Над этим работали журналисты районных редакций. Также приложены фотографии и видеоматериалы, которые позволяют отражать широту и масштаб личности.

Сайт, посвященный истории Всебелорусского народного собрания - www.vns30.mlyn.by

Ольга Селезнева, заместитель гендиректора информационного агентства "Минская правда":

"Есть определенная канва, где стоит текст, фотографии, видеовизитки - это отдельный вид творчества, по-другому никак не назову, потому что они настолько разные, настолько эмоциональные. Там есть слезы, там есть восторг от того, что люди увидели в столице. Впечатление колоссальной энергетики от выступления главы нашего государства. И когда несколько роликов посмотришь, понимаешь, насколько наша Беларусь разная, насколько люди едины своей идеей и верой, насколько наш народ непоколебим в своих решениях".

Игорь Голубицкий, замначальника секретариата Всебелорусского народного собрания:

"Одно дело, когда мы смотрим архивы, документы о тех событиях, где в принципе сама суть изложена, но мы не чувствуем тех эмоций, которые люди испытывали, переживали. У людей были какие-то планы, предложения, это все как в котле бурлило, в итоге выливалось в конкретные решения. А те решения, надо признать, были судьбоносные. Мы живем уже в настоящее время, исходя из того фундамента, который заложили именно те первые наши делегаты ВНС".

Если посчитать общее количество делегатов (а у нас уже состоялось 7 созывов), то это больше 20 тыс. делегатов. Самое массовое было первое - почти 5 тыс., поэтому эта летопись будет продолжена, сайт будет наполняться новыми персоналиями.