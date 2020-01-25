Чем не повод блеснуть интеллектом? В преддверии Дня белорусской науки, который отметим завтра, мы немало рассказывали о молодых и опытных ученых, разработках и их внедрении. Некоторые из них не просто перспективные, они совпадают с общемировыми экономическими и экологическими трендами. Так, наши специалисты из Института микробиологии Академии наук - на пути создания основы в производстве биоразлагаемых полимерных материалов, где ключевая роль у такого компонента, как молочная кислота. По сути, это "живая" альтернатива пластику из нефтепродуктов. Еще больше плюсов в медицине. О перспективах ноу-хау на микроуровне - Алексей Кондратенко.





Био или пластик?

Еще десятилетие назад на биополимеры смотрели скептически: это дорого, да и пластику из нефтепродуктов они не конкурент. Сегодня ситуация иная, и ее диктует общемировой курс на экологичность. Ученые многих стран биотехнологическим способом научились делать надежный пластик, где ключевая роль - у молочной кислоты.

Андрей Буко, младший научный сотрудник лаборатории Института микробиологии НАН Беларуси:

"Это молочная кислота, которая получена от наших бактерий-продуцентов, дальше она пойдет на получение полилактидов. Их получат путем полимеризации. То есть, эта молочная кислота выстроится в цепочку и получится в итоге что-то наподобие пластика обычного".

Пять лет назад биополимерную тему, которую разрабатывали в Институте микробиологии Академии наук, подхватил и выпускник биологического факультета БГУ Андрей Буко. Проверяли, что продуцирует молочную кислоту - дрожжи, грибы, бактерии? Задействовали генную инженерию. В итоге сегодня штамм белорусских ученых - на уровне мировых аналогов.

Андрей Буко, младший научный сотрудник лаборатории Института микробиологии НАН Беларуси:

"Сейчас ведется проект совместно с учеными-химиками, они разрабатывают технологию выделения молочной кислоты. Пока выигрывают нефтепродукты, но в перспективе будет осуществлен переход, конечно, на разлагаемые полимеры".



Польза от биоразлагаемых материалов для медицины

Немалая польза от молочной кислоты - в пластической хирургии, а также медицинской косметологии. Это вещество содержится, например, в саморассасывающихся нитях, без которых не обойтись при операции, или покрытиях для имплантов. Правда, такие материалы - импортные. Появление отечественных оценят белорусские медики.

Игорь Мишута, пластический хирург, врач-онколог:

"Полимолочная кислота в течение года выводится из организма, то есть - она распадается. Никаких реакций нет, создается каркас из коллагена и эластина, который рассасывается, уменьшается в течение 5-7 лет, в результате устраняются морщины, неровности. Считаю, что наша промышленность и наука находятся на очень высоком уровне, и в ближайшее время мы ждем этих аналогов. И если этот препарат соответствует всем требованиям, которые мы выдвигаем, и может служить конкуренцией для импортной продукции, и превосходить его по доступности, конечно, мы будет использовать его".

"Сладкое" сырье с полей

Сырья, из которого можно синтезировать молочную кислоту, в Беларуси много, и оно недорогое. Один из поставщиков - сахарный комбинат.

Именно здесь при переработке свеклы остается побочный продукт - меласса. Вот такая густая темная жидкость может стать питательной средой для бактерий.

Обозримые перспективы научной работы