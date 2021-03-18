Живая изгородь. Вечнозеленые тисы как альтернатива туям

Многие опасаются сажать живые изгороди из тиса, считают, что они выгорают и любят только рассеянный свет. Но на самом деле тисы могут расти как на солнце, так и в полутени. Стоит отметить, что в полутени им растется более комфортно. Можно выбирать такие сорта тиса, которые подходят по морозостойкости для белорусского климата. Например, тис средний "хикси" с длинными густоразветвленными ветвями.

