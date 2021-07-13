Живопись авангардистов начала ХХ века представлена в Национальном художественном музее в Минске

Отдел "Художники XX века" был открыт фактически в нашем музее только в 70-е годы. До этого шло обсуждение достаточно активное о том, какое должно быть Абрамцево. Остаться в том, XIX, веке, когда музей-заповедник посещали художники, прославившие русское искусство. Это и Васнецовы, это и Серов, это и Паленов, это и Врубель .

Елена Воронина, директор Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево" (Россия)