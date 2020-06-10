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Живопись, графика, композиция. Детский пленэр проходит в Крупках

Искать вдохновение в природе! Крупки принимают детский пленэр. Маршрут воспитанников школы искусств проходит через самые живописные места города. Несколько часов в день - и так в течение двух недель - они создают творческие работы. Работают углем, акварелью, маслом. При этом технику и мотивы будущей картины юные художники выбирают самостоятельно. Лучшие работы будут представлены на тематических выставках.

Работы юных авторов можно увидеть в Крупской художественной галерее. Сейчас там проходит итоговая выставка "Живопись, графика, композиция". Экспозиция будет работать до 27 июня.

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