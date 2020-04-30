Живописные пейзажи ждут посетителей Ботанического сада

Найти вдохновение, а также сделать цветочное селфи и просто провести время на свежем воздухе. Ботанический сад начал летний сезон. Живописные пейзажи ждут посетителей. Сейчас там цветут магнолии нарциссы, гиацинты.



Вся палитра весны - у Елены Витко. Красный, желтый, розовый, фиолетовый цвета... Ботанический сад сейчас - настоящая картина с абстракцией. На природном полотне в 93 гектара свои краски раскрыли тюльпаны, гиацинты, примулы. К цветению готовится и сакура.



Одними из первых веяние весны ощутили ирисовые. В коллекции Ботанического сада - их более четырех сотен сортов. У некоторых из них сейчас массовое цветение. Красуются также магнолии, форзиции, рододендроны. Цветы распускаются и на деревьях.



Горожане приходят сюда, чтобы насладиться цветущей весенней природой, художники здесь ищут краски и вдохновение, а фотографы - удачный снимок. Кстати, чтобы посетители успели все, Ботанический сад с 1 мая продлевает время работы на три часа.



Прогуляться по аллеям можно будет с 10 утра до 9 вечера.



