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Животных и птиц в Минском зоопарке переводят в летние "квартиры"
В Минском зоопарке животных и птиц переводят в открытые вольеры. Кто-то уже получил летнюю прописку - пеликаны, бакланы, тапиры и карликовые свинки, некоторых выпускают в зависимости от погоды. Кстати, количество "постояльцев" Минского зоопарка вскоре увеличится. Некоторые животные ждут потомство. Подробнее - Елена Витко.
Сейчас в Минском зоопарке - "большое переселение"
Животных и птиц постепенно с учетом погоды переводят в откровенные домики. В ближайшее время выпустят дикобразов, павлинов, африканских марабу. А ближе к лету переедут обезьяны.Среди животных есть и те, кто свои апартаменты не меняет круглый год. Это зубры, верблюды, олени, яки.
Активный период сейчас у многих животных. И это не только переезд в летние квартиры. Одни готовятся к выведению потомства, другие уже вскармливают малышей. Например, недавно в Минском зоопарке на свет появились 3 полосатых мангуста. Через два недели их планируют выпустить к другим представителям семьи. Но пока маленькие хищники под пристальным наблюдением зоотехников.Пополнения ждут и муфлоны, а еще камерунские бараны и винторогие козы.
Разные форматы посещения Минского зоопарка
С постояльцами Минского зоопарка можно познакомиться ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Также понаблюдать за кормлением или переселением можно и в социальных сетях. Кстати, в официальном инстаграмм-аккаунте запустили "Зоомарафон". Участники викторины там отвечают на вопросы и могут получить пригласительный билет. А в скором времени в Минском зоопарке планируют запустить индивидуальные квесты.
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