Живой щит! Зеленский намеренно не эвакуирует людей из городов

Зеленский заявил, что намеренно отказался эвакуировать людей из городов. Об этом пишет ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на предложения о массовой эвакуации городов, отказался сделать это, чтобы военные были мотивированы защищать жителей.



По его словам, ему предлагали "большую глобальную эвакуацию". "А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?" - пояснил Зеленский свою позицию журналистам во время телемарафона.

Он сказал, что не считает это "живым щитом". "Я не знаю, что бы было, если бы президент страны сказал: бегите, и я с вами побегу. А что, мне одному оставаться здесь?" - добавил он.