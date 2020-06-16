Живую изгородь из самшита можно вырастить из черенков. Полезные советы дачников

За какие-то несколько лет обычный огород превратился в ботанический сад! Диковинок здесь очень много. Первыми на участке появились, конечно, туи. Многие дачники открывают посадки именно с них. А затем захотелось чего-то поинтереснее.



Появилась живая изгородь из самшита. Некоторые от самшита отговаривают. Мол, выгорает, вымерзает. Но кустики отлично прижились и разрослись. Хозяинстрижет из них красивые шарики, формирует бордюры и изгороди, пополняет коллекцию разными видами этого растения.







Самшит крупнолистный в высоту достигает метр и даже больше. Он отличается тем, что быстрорастущий. Уход очень простой: подкормки в весеннее время и стрижка. Он не такой капризный, как мелколистный, и поэтому не требует укрытия на зиму.





Как выраститькрасивую изгородь из собственных черенков?

Выбираем небольшие черенки длиной 12 см. Самое главное, чтобы они были с пяточкой.

Надо срывать побеги на бочок. И вот эта самая пяточка. Не нужны никакие ножницы и секаторы - просто отрываем.Самшит можно черенковать в марте либо в конце июля, когда заканчивается активный рост зеленых побегов.

Что делаем дальше с черенками?

Для начала обрываем все листики снизу. Вторым этапом мы обрезаем макушки. Дальше макаем в воду, потом окунаем вкорнеобразователь. Припудриваем, как и любые черенки, но лучше, чтобы "Корневин" охватывал большую часть черенка. Тогдапроцент укоренения будет больший. То есть не только пяточку макаем, а всю ножку.Черенки помещаем в землю (подойдет любой легкий, влагопроницаемый грунт) и поливаем. Накрываем обычной пластиковой бутылочкой. Укореняться они будут где-то 1,5-2 месяца. Главное не открывать их и не трогать. Поставить в теньи поливать по мере высыхания. А пересаживать в открытый грунт можно будет, когда онидадут ростки. Что будет свидетельствовать о том, что корни появились.

Как сделать уход за самшитом еще более простым?

Для этого обустроили грядку с отсыпкой. По кругу устанавливаем пластиковый бордюр. По привычке многие садоводы покупают рифленые бордюры зеленого цвета либо просто очень тоненькие и ошибочно ставят их на высоте 10-15 см от земли. Лучше покупать бордюр с округлым краем, который устанавливается вровень с газоном. Это упрощает уход за газоном и за цветником.Косить газон с ним гораздо проще. А у клумбы появляются четкие края. Кстати, яркие листочки самшитасмотрятся еще эффектней на фоне темной коры, которой усыпан цветник. Под корой уложен геотекстиль. Он и сорнякам не дает прорасти, и влагу удерживает.

В жаркое времясамшиты очень любят дождевание и обильный полив. Поливать нужно по мере высыхания. А дождевать можно и каждый день.