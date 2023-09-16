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Живые краски в Ботаническом саду - цветение хризантемы завершает летний сезон

Осенние краски корейской хризантемы. Изысканное растение цветет в Ботаническом саду. Оно имеет разные формы и цвета. Белый, нежно-розовый, малиновый - разнообразие удивляет. Также в коллекции и виды нашей собственной селекции.

Сейчас цветут и однолетние растения - подсолнухи, астры и георгины. Кстати, в эти выходные Ботанический сад закрывает летний сезон. Ярким финалом станет масштабный городской пикник.

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