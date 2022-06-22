Живые цветы и слова благодарности героям за мирное небо - к памятным мероприятиям присоединился Гомель

"Мой отец начал свой фронтовой путь в 1941 году под Москвой. В 1945-м освободил Прагу и до 1947 года был на Украине, воевал с бандеровцами. Из его рассказов я помню, что это страшнейшие тяготы, не только для военных, это тяготы для всего советского народа были".