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Живые цветы и слова благодарности героям за мирное небо - к памятным мероприятиям присоединился Гомель
На площади Труда митинг-реквием объединил разные поколения белорусов. Память о трагическом прошлом нашего народа должна жить в веках, чтобы события военного лихолетья никогда не повторились - главный смысл патриотической акции. Финалом митинга стала минута молчания.
"Маленький был, но войну помню. Очень уважительно отношусь ко всем участникам, ветеранам".
"Мой отец начал свой фронтовой путь в 1941 году под Москвой. В 1945-м освободил Прагу и до 1947 года был на Украине, воевал с бандеровцами. Из его рассказов я помню, что это страшнейшие тяготы, не только для военных, это тяготы для всего советского народа были".
Мемориальный комплекс на площади Труда - знаковое для гомельчан место. В братской могиле у Вечного огня покоятся 30 человек, среди них легендарный партизан и Герой Советского Союза Емельян Барыкин.
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