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Живые цветы к памятнику на месте кровопролитных боев возложили в Пинске

Мемориальный комплекс, посвященный освободителям города, стал интернациональным символом памяти! В братской могиле похоронены белорусы, русские, казахи и грузины. Многие из них погибли во время освобождения города в 44-м. С помощью рассекреченных архивов, воспоминаний местных жителей и родственников удалось установить имена всех двухсот тридцати девяти героев.

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