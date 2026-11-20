Жизнь на селе должна стать такой же комфортной, как в городе. Это создание новых рабочих мест и укрепление социальной сферы. Мнение эксперта.

Андрей Проровский, проректор Брестского государственного технического университета:

"Я считаю, что мы должны предложить человеку модель, что ты можешь добиться своих целей, поставленных в жизни, никуда не переезжая, а именно находясь у себя на малой родине. Т. е., если взять среднее образование, то очень много денег государство вложило, сейчас оно на хорошем уровне. В региональные вузы тоже идет очень серьезная поддержка, есть определенные льготные траектории поступления в региональные вузы. И тогда человек видит для себя хорошую модель: я здесь получаю хорошее образование, я учусь недалеко от того места, где родился. Дальше я вижу, что у меня есть работа, где я родился. Все, картинка сложилась, можно жить, рожать детей и смотреть уверенно в свое будущее".