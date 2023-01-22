Жизнь беглых не сахар - с какими проблемами встречаются на чужбине мигранты

Ностальгические ролики в соцсетях, жалобы на жизнь за границей - в последнее время все больше белорусов, оказавшихся на чужбине, подумывают о возвращении на Родину. Безусловно, эмиграция - это тяжело, это разорванные семьи, это одиночество, а усложняется все тем, что вполне перспективные дома белорусы, которые надеялись найти европейскую мечту, оказались на обочине жизни в Европе, брошенные теми, кто агитировал их уезжать.

Протянуть руку помощи оступившимся согражданам - к этому призвал наш Президент. Это, кстати, вызвало панику в околодемократических кругах революционеров, говорят, большая часть эмигрантов, не задумываясь, вернулась бы. Поэтому всю пропагандистскую машину бросили на запугивание белорусских сирот. Чем меньше имен в списках бежавших, тем меньше и финансирования получат на свои личные расходы евротусовщики. Хроника мемуаров белорусов в эмиграции - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Чемодан, вокзал, чужбина! Для некоторых пронеслось два года, для кого чуть больше, а кому чуть меньше. Белорусы в эмиграции. Уехали в европейские кущи, но ведь по правде сад оказался не райским, а жизнь в Беларуси позналась в сравнении.

“Вы просто не представляете себе, что значит жить не на Родине. Как сложно менять постоянно страну и переезжать. Каждый раз это удар по психике, по менталке, по физическому здоровью в том числе. Я никому не пожелаю попасть в эмиграцию", - делится с подписчиками тиктокер.

Теперь слезы в соцсетях. Это новая мода мемуаров эмиграции. Люблю Минск, Гомель, Витебск - такие виды были из окна. Тоска. Мы собрали для зрителя из TikTok, там много такого. Так много, что пропольские эфиры готовы признать такой контент вредным для революции.

"Хочется все больше и больше вернуться в несвободную Беларусь, когда мы видим такой контент, как мы вам сейчас покажем. Давайте поглядим. Ну что? Это поддавание эмоциям. Сердце забилось чаще. Чаще - не чаще, но я думаю, это на самом деле вредный контент. Он провоцирует эмоции, некие позитивные …"

Позитивные. Вот уж действительно позитивный негатив. С событий 2020-го утекло немало. Страна живет, на улицах счастливые лица, люди работают, воспитывают детей, в общем обычная мирская суета. Такая была и 5, и 10 лет назад. Но это у нас. А ведь жили под единым красно-зеленым. Тогда до 20-го. Дом, машина, работа, пособия, бесплатная медицина, а потом бац, будто по голове шарахнуло. Сердца, говорят, затребовали перемен. Перемены сотворили себе и сами. Побросали все. И укатили. Куда? Да, в никуда. Заграница ведь поможет. Создавали программы и помогали … всем миром помогали. Но кому, кому-то одному? Двум? А остальных? Обманули, создали проблемы и бросили с ними наедине. И это не мы говорим. Пелена с глаз слетела, а на масштабной афере - 2020 отдельные личности сколотили состояние.

Масштаб трагедии большой. И для тех, кто по ту сторону забора, и по эту. Мамы, папы, бабушки, дедушки - увы, никто не вечен. Разорванные семьи и короткие разговоры по телефону, как ты, сыночка, дочка, на чужбине? А действительно как?

"Каково это жить в Польше. Греемся бутылками. Надо их укрыть, чтоб не остывали. Европа. Польша", - делятся советами уехавшие белорусы.

В Европе жизнь-то не сахар. Скажут, врут пропагандисты. Но нет. Не потому что кризис, хотя и потому. Потому как зарплата - 13-15 злотых в час, урывками и краткосрочная, а потом заплати еще за аренду, поесть надо, одеться - выживай.

"Ребята, у меня вопрос сейчас к тем, кто в Польше: а вот вы реально зарабатываете? Вы зарабатываете? Ну, хорошо, вы можете зарабатывать. Но, что-нибудь вы вообще можете отложить из этих денег или все на еду уходит?" - еще один пример жизни на чужбине.

И вот чего ради?! Сколько там 1200 -1300 белорусскими натекает? Но наш человек он ведь не ленивый, на Западе знают, надо - полы помоет, зазорного в труде-то нет, стикеры на коробки приклеет, шины упакует. Но кто?

"Вот если честно, так и не поняла, когда молодые люди, девушки, парни, окончившие в Беларуси вуз, едут в Польшу работать на заводы и фабрики. Т.е. тебе, например, 24 года, 25, ты едешь на завод и крутишь там гайки".

Может работать либо как посудомойка - нормальный достойный труд, но это по большому счету свое время за деньги продает - выкладывает товар в магазине, еще что-то и его временем просто дырки затыкают. Допустим, звонят и говорят (тебе в одну сторону 1,5 часа ехать на работу): приедь на 3 часа. 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно, там 3 часа - заработал свои 5-7 долларов в час. И на эти деньги не проживешь, проще говоря. Наших людей там никто не ждет, а если и ждут, то только чтоб как тряпочку выжать и следующий заезжай, будь добр. Артем Дубский, эмигрант

Или вот еще. Таких теперь много откровений на каналах шатателей режимов. Латвия, лагерь для беженцев. Представьте, наши там до сих живут...

Вот пелена у многих с глаз и послетала. Хотели жизни как в Европе, пожалуйста, получите… демократично за свободу выбора в Европе и по европейским правилам. Нужен ты там кому? Нет. Разве что для галочки в каком-то списке для Европарламента бежавших от "репрессий" и "сурового режима". Помыкались? Потыкались? А разве кто кого выгонял? Уезжали-то сами. Возвращаться тоже не запрещают. Шаг навстречу - об этом Президент заявил в праздник Рождества.

Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни. По разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я, как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Нет, каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, есть глубоко раскаявшиеся люди. Люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе. Александр Лукашенко

Не создавать точки напряженности внутри, бог там прибудет с теми, кто снаружи. Повлиять на это не в силах. А внутри? Ведь так чисто по-отечески, люди-то свои.

И что интересно, заботливые беглые начальники впали в панику, говорят, большинство евросирот, глазом бы моргнув, вернулись бы. Запущена машина пропаганды: вернетесь - посадят. Такое же психологическое давление работало в 20-м, когда всех гнали для списка за кордон.

Без людей, которые вместе с ними уехали туда, поверив, кто-то надеялся на помощь, кто-то бежал, боялся ответственности, а сейчас-то им посыл дан, что если ты сильно не запятнался, просто испугался, если за тобой нет преступлений - возвращайся. Не надо оставлять своих людей на обочине, и начался вой. Почему начался? Потому что как только они останутся без своей армии, они сами никому не интересны, они сейчас будут бороться за свое благополучие. Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал"

То есть одни сидят тепло и сыто, в вояжах, за которые платят в зависимости от числа в списке заграничных сирот, едва сводящих концы с концами. Как там у Маяковского было: если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. С революциями работает также.