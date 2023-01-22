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Жизнь беглых не сахар - с какими проблемами встречаются на чужбине мигранты
Ностальгические ролики в соцсетях, жалобы на жизнь за границей - в последнее время все больше белорусов, оказавшихся на чужбине, подумывают о возвращении на Родину. Безусловно, эмиграция - это тяжело, это разорванные семьи, это одиночество, а усложняется все тем, что вполне перспективные дома белорусы, которые надеялись найти европейскую мечту, оказались на обочине жизни в Европе, брошенные теми, кто агитировал их уезжать.
Протянуть руку помощи оступившимся согражданам - к этому призвал наш Президент. Это, кстати, вызвало панику в околодемократических кругах революционеров, говорят, большая часть эмигрантов, не задумываясь, вернулась бы. Поэтому всю пропагандистскую машину бросили на запугивание белорусских сирот. Чем меньше имен в списках бежавших, тем меньше и финансирования получат на свои личные расходы евротусовщики. Хроника мемуаров белорусов в эмиграции - в рубрике Екатерины Тихомировой.
Чемодан, вокзал, чужбина! Для некоторых пронеслось два года, для кого чуть больше, а кому чуть меньше. Белорусы в эмиграции. Уехали в европейские кущи, но ведь по правде сад оказался не райским, а жизнь в Беларуси позналась в сравнении.
“Вы просто не представляете себе, что значит жить не на Родине. Как сложно менять постоянно страну и переезжать. Каждый раз это удар по психике, по менталке, по физическому здоровью в том числе. Я никому не пожелаю попасть в эмиграцию", - делится с подписчиками тиктокер.
Теперь слезы в соцсетях. Это новая мода мемуаров эмиграции. Люблю Минск, Гомель, Витебск - такие виды были из окна. Тоска. Мы собрали для зрителя из TikTok, там много такого. Так много, что пропольские эфиры готовы признать такой контент вредным для революции.
"Хочется все больше и больше вернуться в несвободную Беларусь, когда мы видим такой контент, как мы вам сейчас покажем. Давайте поглядим. Ну что? Это поддавание эмоциям. Сердце забилось чаще. Чаще - не чаще, но я думаю, это на самом деле вредный контент. Он провоцирует эмоции, некие позитивные …"
Позитивные. Вот уж действительно позитивный негатив. С событий 2020-го утекло немало. Страна живет, на улицах счастливые лица, люди работают, воспитывают детей, в общем обычная мирская суета. Такая была и 5, и 10 лет назад. Но это у нас. А ведь жили под единым красно-зеленым. Тогда до 20-го. Дом, машина, работа, пособия, бесплатная медицина, а потом бац, будто по голове шарахнуло. Сердца, говорят, затребовали перемен. Перемены сотворили себе и сами. Побросали все. И укатили. Куда? Да, в никуда. Заграница ведь поможет. Создавали программы и помогали … всем миром помогали. Но кому, кому-то одному? Двум? А остальных? Обманули, создали проблемы и бросили с ними наедине. И это не мы говорим. Пелена с глаз слетела, а на масштабной афере - 2020 отдельные личности сколотили состояние.
Масштаб трагедии большой. И для тех, кто по ту сторону забора, и по эту. Мамы, папы, бабушки, дедушки - увы, никто не вечен. Разорванные семьи и короткие разговоры по телефону, как ты, сыночка, дочка, на чужбине? А действительно как?
"Каково это жить в Польше. Греемся бутылками. Надо их укрыть, чтоб не остывали. Европа. Польша", - делятся советами уехавшие белорусы.
В Европе жизнь-то не сахар. Скажут, врут пропагандисты. Но нет. Не потому что кризис, хотя и потому. Потому как зарплата - 13-15 злотых в час, урывками и краткосрочная, а потом заплати еще за аренду, поесть надо, одеться - выживай.
"Ребята, у меня вопрос сейчас к тем, кто в Польше: а вот вы реально зарабатываете? Вы зарабатываете? Ну, хорошо, вы можете зарабатывать. Но, что-нибудь вы вообще можете отложить из этих денег или все на еду уходит?" - еще один пример жизни на чужбине.
И вот чего ради?! Сколько там 1200 -1300 белорусскими натекает? Но наш человек он ведь не ленивый, на Западе знают, надо - полы помоет, зазорного в труде-то нет, стикеры на коробки приклеет, шины упакует. Но кто?
"Вот если честно, так и не поняла, когда молодые люди, девушки, парни, окончившие в Беларуси вуз, едут в Польшу работать на заводы и фабрики. Т.е. тебе, например, 24 года, 25, ты едешь на завод и крутишь там гайки".
Может работать либо как посудомойка - нормальный достойный труд, но это по большому счету свое время за деньги продает - выкладывает товар в магазине, еще что-то и его временем просто дырки затыкают. Допустим, звонят и говорят (тебе в одну сторону 1,5 часа ехать на работу): приедь на 3 часа. 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно, там 3 часа - заработал свои 5-7 долларов в час. И на эти деньги не проживешь, проще говоря. Наших людей там никто не ждет, а если и ждут, то только чтоб как тряпочку выжать и следующий заезжай, будь добр.
Или вот еще. Таких теперь много откровений на каналах шатателей режимов. Латвия, лагерь для беженцев. Представьте, наши там до сих живут...
Вот пелена у многих с глаз и послетала. Хотели жизни как в Европе, пожалуйста, получите… демократично за свободу выбора в Европе и по европейским правилам. Нужен ты там кому? Нет. Разве что для галочки в каком-то списке для Европарламента бежавших от "репрессий" и "сурового режима". Помыкались? Потыкались? А разве кто кого выгонял? Уезжали-то сами. Возвращаться тоже не запрещают. Шаг навстречу - об этом Президент заявил в праздник Рождества.
Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни. По разным причинам бежали отсюда. Настало время, когда мы, представители власти, я, как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем. Нет, каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, есть глубоко раскаявшиеся люди. Люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину. Мы не должны создавать точки напряжения в нашем обществе.
Не создавать точки напряженности внутри, бог там прибудет с теми, кто снаружи. Повлиять на это не в силах. А внутри? Ведь так чисто по-отечески, люди-то свои.
И что интересно, заботливые беглые начальники впали в панику, говорят, большинство евросирот, глазом бы моргнув, вернулись бы. Запущена машина пропаганды: вернетесь - посадят. Такое же психологическое давление работало в 20-м, когда всех гнали для списка за кордон.
Без людей, которые вместе с ними уехали туда, поверив, кто-то надеялся на помощь, кто-то бежал, боялся ответственности, а сейчас-то им посыл дан, что если ты сильно не запятнался, просто испугался, если за тобой нет преступлений - возвращайся. Не надо оставлять своих людей на обочине, и начался вой. Почему начался? Потому что как только они останутся без своей армии, они сами никому не интересны, они сейчас будут бороться за свое благополучие.
То есть одни сидят тепло и сыто, в вояжах, за которые платят в зависимости от числа в списке заграничных сирот, едва сводящих концы с концами. Как там у Маяковского было: если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. С революциями работает также.
Сделать шаг навстречу. Не создавать точки напряжения в нашем обществе, посмею процитировать еще раз.
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