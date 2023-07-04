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Жизнь без взрывов: Беларусь продолжит помогать детям Донбасса
Беларусь продолжит оказывать поддержку детям Донбасса. Ожидается, что этим летом в нашу страну приедут ребята из наиболее обстреливаемых регионов. Для многих детей это не просто возможность отдохнуть и обрести спокойствие, а пройти реабилитацию, получить необходимое лечение. Так, совсем недавно ребенок с ДЦП из Донбасса после реабилитации в Беларуси встал на ноги. И такой пример не единичный.
Только за прошлый год на реабилитации в нашей стране побывали более тысячи ребят из Донбасса. Дети проходят оздоровительные процедуры, дышат свежим воздухом и, главное, спокойно спят по ночам, не боясь обстрелов.
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