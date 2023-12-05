Жизнь и перспективы первой в Беларуси государственной козьей фермы

Развитие животноводства и выпуск продукции, которая с успехом заменит импортную, - приоритет, и над этим усердно работают белорусские производители. Так, под Могилевом открылась первая государственная козья ферма. И с возрождением еще одной отрасли сельского хозяйства открываются новые перспективы по выпуску гипоаллергенной продукции.

Лидеры по производству молока в мире - козы зааненской и альпийской пород - добрались и до востока Беларуси. На окраине областного центра работает первая государственная козья ферма.

По сути госплемпредприятие пошло на эксперимент. Закупили 150 коз, разработали технологию содержания, кормовой стол. В итоге всего за несколько лет поголовье выросло в четыре раза.

Секрет прост, рассказывает руководитель предприятия Николай Орленок. Над реализацией проекта работали лучшие животноводы. Теперь здесь разрабатывают новые бизнес-планы. Ведь спрос на коз в мире, да и у местного населения и фермеров растет.

Согласно постановлению Совета Министров №405 мы развиваем в Дрибинском районе мясное скотоводство. Это крупный рогатый скот породы герефорд. И вот козья ферма. Планируем продавать молодняк. Уже мы поставили на карантин порядка десяти голов козликов для того, чтобы в дальнейшем их реализовать как на экспорт, так и в Республике Беларусь. Есть заинтересованность у российских коллег именно в молодняке - козликах. Николай Орленок, гендиректор Могилевского госплемпредприятия

Корма здесь стараются заготовить сами. И ведется постоянный контроль за здоровьем животных, в том числе за биохимическим составом крови, ведь на кону еще и качество молока. Ежедневно коза в среднем дает по 3 кг. Установили для этого современное оборудование. Появилась прибыль.

Литр козьего молока на сегодня мы реализовываем по 2,5 рубля. По сравнению с коровьим молоком почти в два раза дороже. Планируем перерабатывать молоко на предприятиях Могилевской области, чтобы и сыры производить, и молоко в розлив. Николай Орленок, гендиректор Могилевского госплемпредприятия

Скоро на прилавках магазинов региона появится новый продукт. Первые 250 кг козьего молока отправлены на Шкловский маслодельный завод.

За качеством производства на всех этапах следит лаборатория. С десяток исследований проходит сырье, прежде чем отправится в долгий путь переработки.

Проверяем кислотность, плотность, массовое содержание долей жира, количество соматических клеток, а также наличие или отсутствие антибиотиков. Анна Лапушкина, химик Шкловского маслодельного завода

Затем подогрев до температуры очистки, бактофуга, пастеризатор. Кстати, когда идет производство козьего молока, делятся секретом на заводе, выпуск другой продукции здесь приостановлен.

Жировые шарики намного меньше, чем в коровьем молоке, поэтому гомогенизацию оно не проходит. Козье молоко мы сливаем в отдельную емкость, ни в коем случае не смешиваем с коровьим молоком. Юлия Савельева, инженер-технолог Шкловского маслодельного завода