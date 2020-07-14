Жизнь на селе: как развиваются регионы Беларуси?

Создать комфортные условия для жизни людей как в больших, так и в малых городах и на селе - часть государственной политики. На необходимости подтянуть уровень жизни в отдаленных уголках до самых передовых не раз акцентировал внимание наш Президент. Удобная инфраструктура, медицина, торговля, дошкольные и учебные заведения и места для отдыха. Не нужно никуда уезжать, чтобы создать семью. Достойная работа и комфортный отдых должны быть и на малой родине. Это важно, когда речь идет о сохранении глубинки. В пример теперь можно ставить агрогородок Городище в Шкловском районе. Здесь появился современный детский сад и новые торговые объекты, молодые специалисты обеспечены жильем. Сегодня с развитием этого региона ознакомились члены Совета Республики. Речь шла о работе местных органов власти по реализации комплекса мер, направленных на устойчивое развитие территорий. Насколько успешно? Подробнее расскажет Андрей Ястребов.







Создание комфортных условий на селе

Вероника Лисовская вот уже год как специалист одного из предприятий сельскохозяйственного холдинга "Купаловское". Молодой бухгалтер даже не предполагала, что жизнь здесь - на селе - будет не хуже городской.

Вероника Лисовская, бухгалтер ОАО "Новогородищенское":

"По распределению попала в Городище. Вот уже почти год работаю, все нравится. Может быть, останусь: коллектив хороший, руководители хорошие. Вот дали арендное жилье. Очень понравилось. Обрадовалась".

За год в этот регион переехали 80 специалистов. Есть и те, кто променял городскую жизнь на деревенскую. Вернулась из Могилева на родину мужа и Алеся Авсянкина. Теперь - продавец нового для агрогородка торгового центра, который вчера распахнул свои двери. Кстати, Алеся - многодетная мама: в семье трое детей. Тому, что такое внимание уделяется поселкам, - рада.

Алеся Авсянкина, продавец торгового центра

:

"Это очень хорошо. Потому что это новые возможности для молодых семей. И для детей - тут и детский садик. И мне кажется, люди будут возвращаться в родные края".

Комфортные условия для жизни должны быть в каждом регионе

Комфортные условия для жизни, инфраструктура, возможность заработать - все это важно для людей. О том, что разделительных линий в стране быть не должно, не раз говорил Президент. Беларусь - страна компактная, так что сделать это реально. Есть четкая региональная стратегия. Если просто, смысл в том, чтобы подтянуть уровень жизни в каждом регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В последнее время мы бросили взгляд на регионы. Появилась такая возможность. Программа развития опорных городов, сельских поселений, трилогия Года малой родины, отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание, и надо обеспечить равномерное развитие страны".

В Городище это удалось. В местном Доме быта любой каприз модниц теперь исполнят: тут и пошив одежды, и салон красоты. Не нужно ездить в райцентр.

Амбулатория врача общей практики. Центр культуры, он же библиотека, спортивный комплекс. Удобно, ведь тут и почта со своими услугами, и банк. Такая компактность на селе - теперь приоритет для многих служб.

Олег Козаредов, начальник Могилевского областного управления Беларусбанка:

"Основная наша задача на селе - создать и сохранить те условия для обслуживания по аналогии с городом, чтобы сельский житель ни в чем не видел различий. Снять наличные и открыть депозит, оплатить платежи коммунальные и картой, и наличными, получить кредит, карточку.

Мы очень довольны тем, что у нас происходят изменения, изменения в лучшую сторону. Вы видите, какой у нас шикарный детский сад. У нас такая же шикарная школа. Наши детки выпускники уже, идут в первый класс. И мы очень рады и останемся здесь жить. Все в шаговой доступности. Когда на работу идти, не надо отвлекаться, тратить много времени, чтобы детей отвести в садик или школу, потому что все рядом".

К слову, детский сад - местная достопримечательность. Полностью работает на электричестве, полы с подогревом. К маленьким воспитанникам сегодня заглянули гости. И не с пустыми руками - с подарками. Тут же и разговор с воспитателями. Среди них и Алина Щемелева. Молодой специалист рассказывает, что была возможность уехать работать в Москву. Но выбрала белорусскую глубинку и не пожалела.

Алина Щемелева, воспитатель детского сада № 13 аг. Городище:

"Если в деревне нет больницы, детского сада, школы, то деревня погибает. Поэтому эти важные объекты инфраструктуры, которые у нас здесь есть, хорошо, что они поддерживаются в том состоянии, в котором должны быть. Т.е. всем потребностям людей отвечают".



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы показали председателям, членам совета по взаимодействию, сюда приглашены председатели Советов депутатов, чтобы они увидели, что все можно реализовать. Главное для этого надо желание. И тогда абсолютно мы будем четко понимать, что люди будут жить в любом регионе нашей замечательной красивой страны. А то, что мы увидели сегодня в агрогородке Городище, когда молодые люди приезжают в города, живут и работают там, довольны условиями проживания. Для этого надо только создать вот эту инфраструктуру и создать эти условия, которые будут комфортны для наших людей".

Кстати, часть здания детского сада отдана под арендное жилье. 10 квартир. Полностью заселены. И это только начало.

Скоро станет шумно и на этой детской площадке. Готовится к открытию еще один дом на 7 квартир. Кстати, бывшее здание сельсовета. Новоселье в нем отпразднуют молодые специалисты уже в этом году.

А еще рождаемость в Городище последние годы выросла. А значит, усилия не тщетны. Ближайшая пятилетка, уверяют парламентарии, будет посвящена именно селу - особое внимание к условиям жизни, работы, тому, что необходимо именно людям.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Вы видите, буквально за год мы можем территорию подымать из руин. Создавать то, что нам крайне необходимо. Создавать условия, которые прекрасно сочетаются с требованием людей. Вот видите, руководитель, у него есть прекрасная зарплата, квартиры, за тысячу выйдет перспективы роста. Людям есть куда пойти, куда привести детей".