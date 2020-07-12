Жизнь с COVID-19 - новые ответы на вопросы

Коронавирус если и не стал для нас окончательно привычкой, то докучливой данностью уже стал. Упоминания о нем все чаще пропускаются слушателями мимо ушей: "Ну, в самом деле, что по этой части может быть нового?". Оказывается, может быть! Вот вам научные свежести, то бишь, свежие новости, которые, если и не меняют радикально наши представления о COVID-19, то изрядно их уточняют. Появились новые ответы на вопросы: когда и где коронавирус возник, а также чем он человеку грозит? Олег Романов (видео).