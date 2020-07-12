3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Жизнь с COVID-19 - новые ответы на вопросы
Коронавирус если и не стал для нас окончательно привычкой, то докучливой данностью уже стал. Упоминания о нем все чаще пропускаются слушателями мимо ушей: "Ну, в самом деле, что по этой части может быть нового?". Оказывается, может быть! Вот вам научные свежести, то бишь, свежие новости, которые, если и не меняют радикально наши представления о COVID-19, то изрядно их уточняют. Появились новые ответы на вопросы: когда и где коронавирус возник, а также чем он человеку грозит? Олег Романов (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва