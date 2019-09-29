В Беларуси они начали жизнь с нуля. В Брестскую область продолжают приезжать переселенцы из Украины. Помощь им оказывают местные власти и неравнодушные люди. Эта тема тоже была затронута во время разговора Президента с украинскими СМИ . Ситуация и правда была тяжелая, особенно поначалу. Многие переселенцы захватили с собой только документы и самые необходимые вещи. А сегодня у них есть хорошая работа и собственное жилье. Мария Тройнич встретилась с семьей, которая нашла в Беларуси свое новое счастье. В Беларуси многодетной украинской семье ни разу не отказали в помощи

И это только по официальным данным. В Брестском регионе дополнительную защиту получили 205 граждан Украины - этот статус позволяет трудоустраиваться без специальных разрешений. Многие из них работают в медицинской сфере. Только в областной больнице сегодня трудятся десять украинских специалистов.

Георгий Барчук работает врачом-офтальмологом, проводит в больнице сложнейшие операции. После переезда в Беларусь подтверждать украинский диплом ему не понадобилось, только практику. Здесь же доктор получил высшую врачебную категорию.

Возвращаться в Украину Георгий не планирует. Многие его соотечественники и сегодня приезжают в Беларусь за дополнительной защитой. Вид на жительство Цыплаковы смогут получить через два года. Ну, а сейчас вся семья с нетерпением ждет, пока маленькая Вероника сделает свои первые шаги... по белорусской земле.