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В Брестскую область продолжают приезжать переселенцы из Украины

В Беларуси они начали жизнь с нуля. В Брестскую область продолжают приезжать переселенцы из Украины. Помощь им оказывают местные власти и неравнодушные люди. Эта тема тоже была затронута во время разговора Президента с украинскими СМИ.

Ситуация и правда была тяжелая, особенно поначалу. Многие переселенцы захватили с собой только документы и самые необходимые вещи. А сегодня у них есть хорошая работа и собственное жилье. Мария Тройнич встретилась с семьей, которая нашла в Беларуси свое новое счастье.

В Беларуси многодетной украинской семье ни разу не отказали в помощи

Всего в Брестской области сегодня временно проживают тысяча сто украинцев

И это только по официальным данным. В Брестском регионе дополнительную защиту получили 205 граждан Украины - этот статус позволяет трудоустраиваться без специальных разрешений. Многие из них работают в медицинской сфере. Только в областной больнице сегодня трудятся десять украинских специалистов.
Георгий Барчук работает врачом-офтальмологом, проводит в больнице сложнейшие операции. После переезда в Беларусь подтверждать украинский диплом ему не понадобилось, только практику. Здесь же доктор получил высшую врачебную категорию.
Возвращаться в Украину Георгий не планирует. Многие его соотечественники и сегодня приезжают в Беларусь за дополнительной защитой. Вид на жительство Цыплаковы смогут получить через два года. Ну, а сейчас вся семья с нетерпением ждет, пока маленькая Вероника сделает свои первые шаги... по белорусской земле.

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