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Жизнь в Беларуси и эксперименты: блогер рассказала, правда ли, что в стране чистые, безопасные улицы и качественные продукты
Венесуэлка Кайла Пинеда уже 8 лет живет в Беларуси и ведет свой блог об этой стране. Один из последних ее роликов побил рекорд по просмотрам. Девушка решила проверить, правда ли, что Минск самый чистый город, и прогулялась в белых носках по улицам столицы. Результат поразил.
Корреспондент Агентства теленовостей Екатерина Тихомирова поговорила с блогером и узнала, что общего между белорусами и венесуэльцами, чем может удивить Беларусь иностранца.
Блог Кайла Пинеда ведет о своей жизни в Беларуси и рассказывает, что ей нравится.
Первый раз я была здесь как гость. Больше всего меня удивила природа: так красиво, чисто. А сейчас меня удивляет, что я могу вот так ходить по улице, так открыто носить телефон, столько украшений. И здесь это возможно в любое время - ночью, вечером, после вечеринки в 5 утра.
Девушка упомянула и о качестве продуктов: "Некоторые из продуктов, которые я видела здесь, хочу делать в Венесуэле, чтобы там продать, потому что они реально качественные. Здесь все это очень развито - промышленные компании, которые для белорусов делают продукцию".
Венесуэлка обратила внимание на молочные продукты. Сказала, что первый раз в Беларуси попробовала кефир. А еще в Венесуэле нет глазированных сырков, их блогер тоже открыла для себя впервые.
На вопрос о том, что из белорусских продуктов понравится венесуэльцам, Кайла Пинеда ответила: "Сметана, потому что мы любим майонез, а сметану могли бы научиться использовать в нашей кухне. Сырки тоже, они бы полюбились 100 %, топленое молоко и сгущенка.
Еще мне нравится, что здесь разнообразные виды хлеба. У нас хлеб есть, но здесь можно найти гречневый, кукурузный, из моркови, с тыквой - разные. И еще гарниры: гречка, перловка, это для меня тоже было новое.
Девушка недавно поставила свой эксперимент по поводу чистоты. Говорят, что Беларусь, особенно столица, это очень чистые улицы, это порядок везде. И видео с экспериментом набрало просто невероятное количество просмотров.
"Это сейчас такой шум в социальной сети. Я даже сама удивлена, я не ожидала такого. Там все говорят, что я меняла носки, как будто они там свечку держали. Но нет, такого не было. Я смотрю, что люди реально убирают, даже листики. У нас такого никогда не будет", - отметила блогер.
Кайла Пинеда также сделала вывод, что за годы жизни в Беларуси она изменилась: стала более организованной и перестала все откладывать на потом.
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