Жизнь в Докшицах кипит: как проходит фестиваль двух рек и кому по вкусу докшицкий хлеб

Важная и всем известная установка: по комфорту, социальной инфраструктуре, доступности медицинских услуг жители небольших населенных пунктов не должны быть ущемлены. Государство должно создавать комфортные условия каждому, независимо от того, живет человек в столице, областном городе, райцентре или небольшой деревне. Это на жестком контроле в том числе и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Речь пойдет о людях, чьим местом для жизни стал город Докшицы Витебской области. Район славится живописной природой, туристический потенциал здесь огромен. К слову, тут придумали, как привлекать гостей: проводят фестиваль двух рек, который через культуру и искусство помогает налаживать и экономические связи. Как живут жители этого города, чем гордятся, что у них в планах, вы узнаете из сюжета Марины Романовской.

190 км от Витебска и 130 км от столицы Беларуси. Любителям путешествовать знакомы эти живописные виды. Город Докшицы расположен у истоков Березины, в районе берет начало и река Вилия. Это место для жизни почти 7 тыс. человек.

Весной и летом здесь особенно красиво. Остановиться стоит хотя бы ради водоема в центре Докшиц - излюбленного места лебедей, которые стали символом душевного фестиваля.

Сама природа вдохновила жителей райцентра на проведение фестиваля двух рек. Основная локация, конечно же, расположена у воды. Культурный форум проходит в августе и с каждым годом привлекает все больше туристов. Впрочем, гостям здесь рады в любое время года.

В рамках нашего фестиваля проходит ярмарка семейных талантов, пленэр "Палітра сяброўства". Начинается фестиваль с большого красивого шествия. Здесь живут такие творческие, вдохновленные люди, которые любят свою малую родину и делают все, чтобы край расцветал. Ольга Сушко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого райисполкома

Мотивы родных просторов отразились в изделиях местных умельцев. Мастера участвуют в престижных фестивалях, привозят работы и на "Славянский базар". Поэтому ничего удивительного, если панно и картины с изображением достопримечательностей небольшого белорусского райцентра есть и у знаменитостей.

Виктор Горбачев родом не из Докшиц. Его местом для жизни небольшой город стал после окончания Витебского худграфа. Резчик по дереву знаменит утонченными работами. А с недавних пор мастер создает деревянные механические игрушки. Чем не бренд города?





"Работы должны служить людям, радовать их. Мне нравится моя жизнь, когда идешь на работу с удовольствием. Вот это самое главное. Я призываю к тому, чтобы все любили свою работу", - говорит Виктор Горбачев, мастер резьбы по дереву Докшицкого районного дома ремесел.

Вот так же одушевленно о своей работе или даже деле всей жизни рассказывает и руководитель Докшицкого хлебозавода. 10 лет отработал механиком, уже 23 года отвечает за производство.

В месяц мы производим около 200 т хлебобулочных и 6 т кондитерских изделий. Традиция Докшицкого хлебозавода - это вкусный хлеб. Мы каждый день работаем над качеством, начиная от анализа муки, воды и всего остального. Алексей Байков, директор Докшицкого хлебозавода ОАО "Витебскхлебпром"

Работают стабильно, в три смены. Здесь сохраняют традиции и осваивают новые технологии. Поэтому неудивительно, что докшицкий хлеб по вкусу в том числе и жителям столицы.

"Окончил ВГТУ, обратился за помощью в распределении. Предложили данный филиал. Приехал, отработал два года и остался. Работаю уже восемь лет. Небольшой город, но за последние годы здесь много что поменялось. И бассейн, и спортзал. Вполне комфортно жить молодежи", - считает Андрей Высоких, замдиректора Докшицкого хлебозавода ОАО "Витебскхлебпром".

Что касается перспектив и новых рабочих мест, в Докшицком районе реализуется проект по созданию производства швейных изделий. Уже трудоустроились более полусотни человек. И это только начало.





Есть где работать, есть где развиваться. Много возможностей, было бы желание. Постоянно проводятся ремонты и в больнице, и в наших учреждениях образования. Появляется много различных секций, кружков, где дети могут чему-то научиться и самое главное - проявить себя. Валентина Рандаревич, председатель Докшицкого районного Совета депутатов

Именно поэтому плюсы для жизни в небольшом городе видят и молодые специалисты. Отучившись, возвращаются на малую родину. Медики не исключение. В таких условиях экскурсию проводит главный врач Докшицкой ЦРБ. Развит институт наставничества, много сил вложено в модернизацию. Все, чтобы людям было комфортно.

Сергей Кубор, главврач Докшицкой центральной районной больницы, рассказал про молодых специалистов: "В прошлом году к нам прибыли четыре молодых специалиста - врача. В этом году планируется прибытие двоих. Для того чтобы им было комфортно жить и работать, во взаимодействии с районным исполнительным комитетом выделяется жилье. В этом году уже выделено три квартиры".