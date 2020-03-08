"Жизнь - в цветах". Семья Ивановых из Бреста воспитывает семерых детей

"Жизнь - в цветах" - такой девиз у семьи Ивановых из Бреста. Там воспитывают семерых детей. Бездетные супруги решили стать воспитателями в детском доме семейного типа после того, как почти отчаялись сами стать родителями.







Любовь к чужим малышам совершила чудо: вскоре женщина узнала, что беременна. И сразу - двойней! Накануне праздника наша съемочная группа провела один день в доме, где не смолкают детские голоса. И узнала, как многодетной маме удается окружать вниманием и душевным теплом всех домочадцев.







