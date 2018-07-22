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Жизни троих белорусов, пострадавших в Украине, ничего не угрожает
Их состояние стабилизировано. Мы связались с заместителем главврача кривоозерской больницы, и вот последняя информация.
Любовь Скрипченко, заместитель главного врача Кривоозерской центральной районной больницы (по телефону).
Накануне 9 пострадавших доставлены в Гомель. В областной больнице они прошли полное обследование. Шестерых отпустили домой, а остальные пока в стационаре. Двое находятся в травматологии, один - в нейрохирургии. У людей переломы ключицы, черепно-мозговые травмы, множественные ушибы.
Напомним, трагедия произошла в пятницу утром на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро. Белорусский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, 12 человек получили травмы, 42-летний водитель фуры задержан. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина не принял нужных мер безопасности во время аварийной остановки. Если его вина подтвердится, водителю грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.
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