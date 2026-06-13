ЖКХ и "Белая Русь" благоустроили дворы в Жодино

Масштабный марафон заботы и безопасности - проект "ЖКХ и "Белая Русь" - вместе" - направлен на благоустройство дворовых территорий и приведение в порядок детского игрового и спортивного оборудования.

13 июня его участники провели настоящий комплексный городской субботник в Жодино.

Масштабная инициатива по благоустройству

В субботу, 13 июня, дворовая территория на улице Советской стала большой площадкой совместного труда. Здесь проходит масштабная акция по благоустройству в рамках республиканского движения "На родной земле живи как хозяин". За несколько часов участники планируют полностью привести в порядок прилегающую территорию.

Так, участники акции укладывают тротуарную плитку, обновляют скамейки. Ранее здесь уже появилось новое игровое оборудование для детей. Работы выходят на финишную прямую, и двор постепенно приобретает современный и ухоженный вид, который уже успели оценить местные жители.

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Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Каждый день в разных уголках нашей страны проходят такие важные мероприятия с участием "Белой Руси", с участием населения. И я думаю, что это не разовая акция, она продолжится. Мы закончим благоустраивать дворовые территории. Осенью начнется посадка деревьев, кустарников. Весной предприятия ЖКХ совместно с нашими гражданами уже высадили огромное количество цветов, которые радуют глаз. И мы все видим, что граждане других стран, приезжающие в Беларусь, отмечают, что наша республика благоустроенная, чистая. И это, хочу сказать, только благодаря небезразличным людям".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"К этой акции присоединились не только общественные объединения, но и жители каждого двора, потому что уверен, что каждый человек хочет, чтобы был уют, порядок в его дворе. Одним из акцентов акции, которую мы проводим совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, является благоустройство именно детских площадок. Очень важно, чтобы надворное оборудование в наших городах было современным, безопасным и, конечно, интересным для наших ребят".

"Конечно, детки очень рады. Каждый день наблюдают из окна этапы установки этих новых комплексов, - поделилась эмоциями жительница Жодино Вера Кулешова. - Большая благодарность администрации города, руководству, всем участникам этого процесса".