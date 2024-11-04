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ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах

В работе с людьми не должно быть формального подхода, каждый вопрос требует комплексного изучения. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время личного приема граждан в Россонах.

Как было отмечено, единый день приема граждан членами Совета Республики показывает свою эффективность. Такая форма работы позволяет точечно изучить наиболее актуальные вопросы на местах. А еще выявляет, насколько внимательно к просьбам и пожеланиям людей относится местная власть. Ведь решить вопросы, к примеру, по благоустройству или капитальному ремонту в их компетенции.

"Заботимся о людях, о своих соседях, чтобы им было хорошо. Вот мы и приехали попросить не только для себя, а для остальных. Я думаю, что проблему решат, а результат не заставит долго себя ждать", - делятся участники приема.

Ты должен внимательно выслушать человека, компетентно ответить на поставленный вопрос. Есть предложения по налоговому законодательству, торговле, системе здравоохранения, поступают и по жилищно-коммунальному хозяйству. Мы внимательно изучим все эти предложения с государственными органами управления.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Услышать каждого, разобраться в непростой ситуации, подключить узкопрофильных специалистов. Как отметила Наталья Кочанова, каждое обращение должно быть досконально изучено. Активно включаются в работу и члены Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси.

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