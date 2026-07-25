ЖКХ, капремонт, права потребителя - с какими вопросами обращаются граждане в Мингорисполком

От вопросов строительства и торговли до бытового обслуживания и жилищной политики - почти 5 тыс. обращений граждан поступило в Мингорисполком в I полугодии 2026 года.

Основная тема - вопросы ЖКХ, в том числе качество капитального и текущего ремонтов жилфонда. Также есть обращения по защите прав потребителей и изменению маршрутов транспорта.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома: "В сфере ЖКХ для населения значимыми были вопросы бытового и производственного шума, неправомерные действия соседей. В результате рассмотрения этих обращений специалисты пришли к выводу, что большая часть заявлений, поступающих от населения, является необоснованными. Почему? Потому что факты не находят подтверждения. Следующая немаловажная проблема в ЖКХ - качество выполняемых работ при проведении капитального и текущего ремонта".

Все обращения находятся на контроле и решаются в установленные сроки.